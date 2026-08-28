A Malvadona aposta em nova fase da carreira com o lançamento do clipe de "Só Tu"
A Malvadona inicia uma nova fase na carreira com o lançamento do clipe de Só Tu e promete surpreender os fãs com novidades do seu novo projeto!
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A cantora pernambucana A Malvadona vem conquistando cada vez mais espaço no cenário musical de Pernambuco e apresenta uma nova etapa de sua carreira com o lançamento de “Só Tu”.
A música chega acompanhada de um clipe oficial e reforça a identidade da artista, que aposta em personalidade, atitude e uma sonoridade conectada ao universo do brega.
Com presença marcante e um estilo próprio, A Malvadona vem chamando a atenção do público e fortalecendo seu nome entre os artistas que movimentam a cena musical pernambucana.
Em “Só Tu”, a cantora amplia esse caminho e apresenta ao público um trabalho que une sua identidade artística à linguagem popular que já faz parte de sua trajetória.
“Só Tu” chega com clipe oficial
Além da música, o lançamento conta com um clipe oficial, pensado para acompanhar a proposta da nova fase de A Malvadona.
O audiovisual contribui para destacar a personalidade da cantora e dar uma dimensão visual à faixa, aproximando ainda mais a artista do público.
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A produção também reforça a aposta de A Malvadona em construir uma identidade reconhecível. Entre atitude, presença e referências que dialogam com o brega, a cantora utiliza o novo trabalho para apresentar uma versão ainda mais definida de seu projeto musical.
A Malvadona ganha destaque no brega pernambucano
O lançamento de “Só Tu” acontece em um momento de crescimento da artista, que vem despertando a atenção de quem acompanha a música pernambucana. Nas redes sociais, a cantora também vem ampliando sua visibilidade.
Nesse cenário, “Só Tu” chega não apenas como mais uma música no repertório da artista, mas como parte de um movimento de consolidação de sua carreira.