Diogo Nogueira volta ao Recife após pausa por saúde e fala sobre limites, carreira e paixão pelo samba

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Após mais de um mês afastado dos palcos por questões de saúde, cantor fala sobre os aprendizados do período, a trajetória no samba e o carinho por PE

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Há uma relação com Pernambuco que começou muito antes de Diogo Nogueira subir aos palcos do estado. Ainda criança, o cantor conheceu um pouco da cultura pernambucana por meio da música que ouvia em casa, herança direta do pai, o sambista João Nogueira. Anos depois, já como artista, construiu a própria ligação com o estado, marcada pelos shows, pelo acolhimento do público e pela admiração pela diversidade cultural pernambucana.

É com essa história que Diogo retorna ao Recife nesta sexta-feira (28), para apresentar o espetáculo “Infinito Samba”, no Teatro Guararapes. A apresentação integra a turnê que celebra seus 20 anos de carreira e terá participação especial da cantora pernambucana Joyce Alane.

Diogo Nogueira - Créditos: Renato Ramos/ JC Imagem

Em entrevista ao Social1, Diogo relembrou a relação construída com Pernambuco e falou sobre o carinho pelo Recife. Para ele, a identificação com a cidade passa justamente pela maneira como os pernambucanos vivem e celebram a cultura.

“Recife é um lugar multicultural, um país de cultura. Quem não conhece precisa vir aqui para conhecer”, afirma. O cantor também define o público local como “muito caloroso” e “muito festeiro”, características que, segundo ele, fazem com que se identifique com o estado.

Uma conexão que começou na infância

A primeira aproximação de Diogo com Pernambuco aconteceu dentro de casa. Ele conta que, ainda com seis ou sete anos, teve contato com uma música composta pelo pai em parceria com o músico Novelli. A canção fazia referência às manifestações culturais do Recife e passou a fazer parte das memórias afetivas do cantor.

“Eu conheci Pernambuco através do meu pai, sempre em casa. Conheci através de uma música, isso já bem pequeno”, relembra.





A relação se fortaleceu quando ele começou a carreira artística. Recife passou a integrar a rota de seus shows e, com o tempo, tornou-se também um lugar de encontros com artistas pernambucanos.

Entre os nomes que admira estão duas gerações de mulheres da música: Gerlane Lops, sambista e compositora que considera uma grande amiga, e Joyce Alane, com quem divide o palco nesta sexta-feira. Diogo define as duas como mulheres que fazem diferença na música brasileira.

“São duas jovens compositoras, mulheres que fazem a diferença na música brasileira e são pernambucanas”, destaca.

Além delas, o cantor cita nomes consagrados da música do estado, como Alceu Valença e Lenine, dentro de um cenário que considera fundamental para a cultura brasileira.

Diogo Nogueira - Créditos: Renato Ramos/ JC Imagem

20 anos de uma carreira que não estava nos planos

A trajetória que Diogo comemora atualmente começou, segundo ele próprio, de uma maneira quase inesperada. O cantor conta que, no início, não tinha a intenção de seguir carreira artística. Por isso, precisou aprender ao longo do caminho.

“Como eu não queria ser artista, nem cantor, nem compositor, nem nada disso, comecei muito cru. Então eu tive que vir aprendendo durante essas duas décadas”, conta.





Para ele, a principal mudança nesses 20 anos foi justamente o amadurecimento proporcionado pela experiência. Cada trabalho, show e desafio ajudou a construir a consistência que hoje reconhece na própria carreira.

É essa trajetória que “Infinito Samba” procura contar no palco.

Montar o repertório, porém, não foi uma tarefa simples. Afinal, eram duas décadas de músicas, discos, indicações, prêmios e diferentes momentos profissionais para condensar em um único espetáculo.

Diogo trabalhou na seleção ao lado de Rafael dos Anjos, Alessandro Cardoso, conhecido como Chapinha, e Rafael Drago, diretor artístico. A ideia foi reunir músicas que representassem diferentes fases, mas sem limitar o espetáculo apenas ao samba tradicional.

Partido-alto, samba-canção, samba de breque, samba de gafieira e samba romântico aparecem na construção do repertório, ao lado de referências da música popular brasileira que ganharam novas leituras dentro do universo do samba.

As músicas que contam a história

Algumas canções, entretanto, ocupam lugares especialmente importantes na memória do artista.

“Espelho”, segundo Diogo, é uma delas. A música fala sobre a relação entre seu pai e seu avô e, por isso, também estabelece uma conexão direta com sua própria história familiar.

“É uma música que representa muito, não só como pessoa, mas dentro da minha carreira também”, explica.

“Pé na Areia” é outro marco. Já “Fé em Deus” representa o momento em que alcançou seu primeiro grande sucesso.

Há ainda uma música que foge do samba, mas que provoca uma das reações mais intensas do público nos shows: “Sangrando”. Quando Diogo canta a composição, o silêncio dá lugar à emoção e, segundo ele, aos aplausos que chegam a durar quase um minuto.

São essas canções que ajudam a transformar “Infinito Samba” em mais do que uma retrospectiva. O espetáculo funciona como uma espécie de linha do tempo musical de um artista que chegou aos 20 anos de carreira sem abandonar as referências que formaram sua identidade.

Quando o corpo pediu pausa

A passagem pelo Recife também representa um reencontro com o público depois de um período delicado. Em maio, Diogo Nogueira precisou ser internado para tratar uma laringite bacteriana grave, quadro que o levou a cancelar apresentações e interromper temporariamente a agenda de shows.

Poucas semanas depois, o cantor voltou a enfrentar problemas vocais. Em junho, foi diagnosticado com disfonia intensa provocada por uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais. Por orientação médica, precisou manter repouso e adiou a apresentação que faria no Recife. Ao todo, ficou mais de um mês afastado dos palcos.

Para quem vive da música, ficar longe justamente daquilo que ama fazer foi um período difícil. Além de lidar com a recuperação, Diogo precisou cancelar shows que já eram aguardados pelo público.

“Foi muito difícil ter que cancelar os shows, saber que as pessoas estavam numa expectativa gigantesca”, admite.





A experiência, no entanto, também fez o cantor repensar a relação com os próprios limites. Depois de duas décadas de carreira, Diogo diz ter aprendido que descanso e cuidado precisam fazer parte da rotina, especialmente diante de uma agenda marcada por viagens e apresentações.

“O corpo às vezes precisa de tempo e descanso para poder estar 100% inteiro”, afirma.





Para ele, a pausa serviu como um lembrete de que nem sempre é possível manter o mesmo ritmo sem ouvir os sinais do organismo. “A vida hoje é muito corrida. A gente atropela as coisas o tempo inteiro, e o corpo fala”, resume.

Agora recuperado e de volta aos palcos, Diogo encara o show no Recife como uma oportunidade de matar a saudade dos fãs e celebrar os 20 anos de carreira.

“Estou ótimo, estou 100% e quero ver vocês lá para a gente se divertir, para a gente curtir, comemorar isso com todo o amor e carinho”, afirma.





O que vem depois dos 20 anos

Se os primeiros 20 anos foram marcados pela construção de uma identidade artística, Diogo não pretende transformar a celebração em um ponto final.

Pelo contrário. O cantor já pensa no próximo ciclo e fala em novos projetos e experiências.

“É um ciclo lindo de 20 anos e, a partir de agora, é bem provável que eu comece com coisas novas, com ideias que eu tenho, com projetos novos”, adianta.





Quando questionado sobre o que diria ao Diogo que começava a carreira duas décadas atrás, a resposta vem curta, mas carregada de significado:

“Tenha força, continue, porque você está no caminho certo.”





Talvez seja justamente essa frase que melhor sintetize o momento atual do artista. Depois de duas décadas, ele olha para trás para reconhecer a trajetória, mas continua olhando para frente.

E, antes de seguir para os próximos projetos, há uma parada especial no Recife — cidade que entrou em sua vida ainda criança, pelas músicas que o pai colocava para tocar em casa, e que hoje recebe Diogo como um velho conhecido.

Serviço

Diogo Nogueira — Infinito Samba

Teatro Guararapes — Recife (PE)

Sexta-feira, 28 de agosto

Participação especial: Joyce Alane

A turnê segue posteriormente para Manaus, em 12 de setembro; Campos dos Goytacazes, em 17 de outubro; e Vitória, em 7 de novembro. No Rio de Janeiro, Diogo fará a gravação do audiovisual de “Infinito Samba”, no Parque Madureira, com entrada gratuita para o público.