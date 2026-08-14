Tendências para o Natal 2026: veja as cores e estilos que prometem marcar a decoração
Azul, verde-esmeralda, vermelho, dourado, cristal e elementos rústicos estão entre as apostas para a decoração de Natal em 2026
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A decoração de Natal para 2026 aparece marcada pela mistura de estilos, materiais e cores. Em vez de uma única estética predominante, diferentes propostas dividem espaço e permitem que os ambientes sejam montados de acordo com o gosto de cada pessoa. Entre as tendências observadas estão transparência, brilho, cristal, dourado, elementos rústicos e uma paleta que vai do azul e verde-esmeralda a diferentes tonalidades de vermelho.
As referências podem ser vistas na ABCASA Fair, realizada em São Paulo, que reúne empresas dos segmentos de decoração, utilidades domésticas, presentes, têxtil para casa e outros produtos ligados às celebrações.
Segundo Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa, a variedade de estilos é uma das principais características da decoração natalina deste ano. Para ele, não há uma única forma correta de montar os ambientes, já que as escolhas estão diretamente relacionadas à personalidade de cada consumidor.
“Temos vários estilos. Nenhum deles está errado. Todos estão certos e errados dependendo do estilo de cada um”, afirma.
Entre as apostas destacadas pelo presidente da entidade está o uso de elementos transparentes e brilhantes. Peças de cristal, objetos com brilho e detalhes dourados aparecem em diferentes composições, criando uma decoração mais sofisticada.
O rústico também continua entre as referências do período. Segundo Cincinato, o estilo permanece em alta e divide espaço com propostas mais contemporâneas.
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Azul e verde aparecem entre as cores em destaque
Na cartela de cores, o azul é uma das apostas para 2026. De acordo com Cincinato, a tonalidade acompanha uma tendência observada também no mercado internacional e aparece em diferentes produtos e composições natalinas.
O verde-esmeralda é outra cor que permanece em evidência. A tonalidade, que já vinha sendo apontada como tendência, continua presente nas propostas para este ano.
As cores tradicionais do Natal, no entanto, seguem entre as principais escolhas. O vermelho aparece em diferentes tonalidades, indo dos tons mais fechados aos mais vibrantes. Bordô e outras variações também são combinados em uma mesma composição.
“Você tem as combinações de vermelho, então são vários tipos de vermelho: o vermelho mais fechado, o vermelho mais vibrante, um bordô. Tudo isso tem combinado e feito uma grande combinação de vermelhos. Isso a gente também trabalhou bastante esse ano”, explica Cincinato.
A diversidade de cores e estilos acompanha uma mudança na forma de pensar a decoração natalina. Além da árvore, diferentes ambientes da casa passam a receber elementos que ajudam a criar a atmosfera das festas, como mesas, aparadores, lavabos, cozinhas e outros espaços de convivência.
Nesse cenário, a decoração deixa de seguir apenas uma composição tradicional e passa a incorporar diferentes referências. O resultado são ambientes que podem combinar elementos clássicos, contemporâneos e rústicos, de acordo com a proposta escolhida por cada morador.
A ABCASA Fair acontece em São Paulo e reúne expositores dos segmentos de decoração, utilidades domésticas, têxtil, festas, flores, presentes e papelaria, funcionando como um espaço de apresentação de produtos e tendências que devem chegar ao varejo.
Sobre a ABCASA Fair
A ABCASA Fair é uma feira B2B voltada ao mercado de casa e celebrações. Realizada duas vezes por ano, reúne marcas expositoras e profissionais como compradores, empresários, arquitetos, designers de interiores e artesãos.
O evento apresenta novidades em segmentos como decoração, utilidades domésticas, têxtil, festas, flores, presentes e papelaria, além de promover discussões sobre tendências, comportamento do consumidor e mercado.