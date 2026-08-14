Do azul intenso aos tons terrosos: conheça as cores que devem marcar a decoração em 2027

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Cores vibrantes, referências nostálgicas e misturas de estilos ganham espaço na decoração e apontam tendências para os ambientes em 2027

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O design de interiores parece se mover como um pêndulo. Depois de temporadas marcadas pelo minimalismo e por ambientes clean, predominantemente em branco e off-white, a decoração começa a percorrer o caminho inverso. O protagonismo, agora, está na mistura das cores.

Diante de ciclos de tendências que se renovam cada vez mais rápido, os tons mais vibrantes voltam a ocupar espaço como recurso para imprimir personalidade aos ambientes. O movimento já aparece nas coleções apresentadas ao varejo e antecipa o que deve chegar às vitrines e às casas dos consumidores em 2027.

Tendência de cores de ABCasa Fair 2026 - Divulgação

A própria escolha da Pantone para 2026 ajuda a construir uma ponte entre esses dois momentos. O Cloud Dancer, um branco suave associado à serenidade e à simplicidade, foi apresentado pela marca como um ponto de partida para a criatividade. Como explicou à época Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, a tonalidade abre espaço para novas abordagens e para que ideias mais ousadas ganhem forma.

Na ABCASA Fair, realizada de 12 a 15 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, lançamentos de diferentes segmentos mostram como essa lógica começa a sair da teoria e ganhar forma em objetos, móveis, tecidos e acessórios. A Tapecouro, empresa especializada na fabricação artesanal e personalizada de tapetes de couro, incorporou o conceito à última coleção, exposta no evento.

“No início do ano, criamos a coleção 'Tela em Branco', em homenagem à Cor do Ano da Pantone, a Cloud Dancer, mas depois vimos o tom como uma possibilidade de brincar com a criatividade. A partir dele, resolvemos trazer mais cores para os nossos tapetes. Buscamos inspiração em uma viagem a Milão e decidimos mesclar o claro com os tons mais quentes: terracota, canela e verde pinheiro. Além disso, também apostamos em outras opções, como mocha, capuccino e bordô, já que ter essa nuance nos ajuda na criação de paletas bem personalizadas para as peças”, explica Amanda Araújo, gerente comercial da marca.

A ampliação da variedade de cores observada entre os lançamentos da feira acompanha um movimento já apontado pelos principais estudos internacionais de tendências. As previsões da WGSN em parceria com a Coloro colocam entre os destaques o Luminous Blue, escolhido como Cor do Ano de 2027 pelas consultorias. O Meadowland Green e o Clay, um neutro de aparência terrosa e fundo rosado, também aparecem entre as apostas.

Tendência decoração ABCasa Fair - Divulgação Tendência decoração ABCasa Fair - Divulgação Tendência decoração ABCasa Fair - Divulgação

As tonalidades transitam por referências tecnológicas e naturais e ajudam a construir diferentes sensações dentro de casa. Enquanto o azul favorece atmosferas de serenidade e sofisticação, o verde acrescenta frescor e tranquilidade aos espaços. Já os tons terrosos reforçam sensações de aconchego e acolhimento.

Para a arquiteta Vanessa Ribeiro, saber o que se quer transmitir em um ambiente é mais importante do que seguir estritamente o círculo cromático.

“Sou a favor de desconstruirmos a ideia de só pensar nas cores que contrastam ou combinam entre si. As regras existem, mas se arriscar faz com que a gente chegue a resultados interessantes”, ressaltou a especialista durante a palestra “Como a cor cria valor, diferencia marcas e impulsiona negócios”, no primeiro dia da ABCASA Fair.





À frente do escritório Quattrino Arquitetura, Vanessa indica que essa mudança de perspectiva surgiu com mais força no pós-pandemia.

“Nos últimos anos fomos entendendo que a casa precisa falar sobre nós e retratar nossa vida. Ter um lar colorido também pode ser sinônimo de sofisticação”, conclui.

De volta ao passado

A renovação das paletas não acontece de forma isolada. Nos estandes, as cores aparecem acompanhadas por outro movimento que deve marcar a decoração no próximo ano: o encontro entre referências do passado e elementos contemporâneos.

“Estamos acompanhando uma tendência mundial muito forte de nostalgia. A nova geração, principalmente, está buscando pertencimento e uma vida com mais significado. Então buscamos trazer objetos vintage e réplicas de itens que encontrávamos na casa das nossas avós. E isso tudo vem revisitado. A prata, por exemplo, agora pode ser usada sem estar tão polida. O interessante é mostrar que aquela peça tem história”, ressalta Vanessa Taques, fundadora e CEO da marca homônima, referência em curadoria de objetos de luxo, decoração, mobiliário e mesa posta.

“A volta das estampas também chega com força total, assim como o retorno dos papéis de parede e dos jogos de jantar, que não precisam mais ser todos iguais. Estofados em tons de verde, almofadas bordadas e misturas de cores e estampas vão marcar as próximas décadas da decoração”.

Entre cores mais intensas e referências afetivas, os lançamentos apresentados na ABCASA Fair apontam para uma decoração menos presa a uma única estética. A tendência é que os ambientes sejam construídos a partir de uma mistura eclética, em que diferentes acabamentos e materiais ajudam a traduzir a personalidade de quem ocupa cada espaço.

Tendência decoração ABCasa Fair - Divulgação

Sobre a ABCASA Fair

A ABCASA Fair é a maior feira B2B de produtos para casa da América Latina e o principal ponto de encontro do varejo especializado no Brasil. Promovida pela ABCASA Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações e realizada duas vezes por ano, reúne mais de 360 marcas expositoras e atrai compradores, empresários e profissionais do setor, como arquitetos, designers de interiores e artesãos, em um ambiente voltado a networking, tendências e geração de negócios.

Consolidada como a principal vitrine de lançamentos e tendências do mercado, a feira apresenta novidades nos segmentos de decoração, utilidades domésticas, têxtil, festas, flores, presentes e papelaria, fortalecendo conexões estratégicas e impulsionando um dos setores mais criativos e dinâmicos da economia brasileira.