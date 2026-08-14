Da casa-escritório ao maximalismo: como os novos hábitos estão transformando a decoração dos lares brasileiros

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A casa deixou de ser apenas o lugar onde as pessoas moram. Com espaços cada vez menores e uma rotina que mistura trabalho, lazer, descanso e convivência em um mesmo ambiente, os hábitos dos consumidores também estão transformando a forma de decorar os lares brasileiros. É o que mostram as tendências apresentadas na ABCASA Fair, maior feira B2B de produtos para casa e decoração da América Latina, que começou na quarta-feira (12), em São Paulo, e segue até este sábado (15).

O Social1 esteve na abertura do evento, que reúne mais de 360 expositores em uma área superior a 75 mil m². A organização espera receber entre 40 mil e 50 mil visitantes, todos ligados ao mercado profissional, e estima gerar mais de R$ 2 bilhões em negócios durante a edição.

Itens de decoração da ABCasa Fair - Divulgação

Para o diretor-executivo da ABCasa, Daniel Galante, uma das principais mudanças observadas no setor está justamente na transformação dos ambientes domésticos. Segundo ele, os imóveis menores e as novas configurações familiares fazem com que os consumidores busquem produtos que possam desempenhar diferentes funções.

“Hoje uma coisa que a gente vê são peças multifuncionais que têm mais de uma função cada vez mais forte nisso”, explica.





A lógica também vale para os próprios ambientes. Uma sala pode funcionar como espaço de estar, jantar, home office e lazer, dependendo do momento do dia. Com isso, móveis e objetos precisam acompanhar essa dinâmica.

“Você tem uma sala que é sala de estar, sala de jantar, que é o escritório. Então toda a sua decoração e tudo que você compra têm que ter essa multifuncionalidade”, afirma Galante.

Mais personalidade e menos regras

Outra tendência destacada pelo executivo é a busca por uma decoração que reflita a personalidade dos moradores. Em vez de seguir uma única paleta ou reproduzir ambientes vistos em revistas e redes sociais, o consumidor passa a combinar estilos e objetos de acordo com os próprios gostos.

É nesse cenário que ganha espaço o maximalismo, conceito que valoriza ambientes mais personalizados, com mistura de cores, texturas, estampas e objetos.

“É você criar, você ter o seu espaço do jeito que você gosta, sem se prender a uma cor ou a uma tendência”, resume Galante.

Isso não significa, no entanto, que as tendências de cores tenham perdido espaço. O azul aparece com força entre as apostas atuais, enquanto o verde surge como uma das cores apontadas para a próxima temporada.

Abertura da ABCasa Fair 2026 em São Paulo - Divulgação

Na feira, outras referências também aparecem com destaque. Segundo o presidente da ABCasa, Eduardo Cincinato, transparência, brilho, cristal e dourado estão entre os elementos em alta. O verde-esmeralda continua presente, enquanto diferentes tonalidades de vermelho também aparecem nas composições.

“O rústico nunca cai de moda. O rústico está sempre muito em alta”, destaca Cincinato.

Sustentabilidade e novos materiais

A preocupação com os materiais utilizados na fabricação dos produtos também acompanha a transformação do setor. De acordo com Galante, os consumidores estão mais atentos aos processos produtivos e à durabilidade das peças.

Entre os materiais que aparecem com força estão a resina e produtos reutilizáveis. O plástico, apesar da resistência de parte dos consumidores, também continua presente, principalmente quando associado à durabilidade e à possibilidade de reutilização.

“Mesmo os itens que são de plástico, as pessoas têm uma questão com plástico, tudo que você encontrar aqui você vê que na produção teve todo um cuidado para ele ser o mais correto possível na forma ecológica”, afirma.

Outro destaque citado pelo diretor-executivo é o murano, tradicionalmente associado a peças de vidro decorativas. Para Galante, a produção brasileira do material ganhou espaço e já apresenta qualidade e criatividade comparáveis às referências internacionais.

Mercado de casa e decoração mantém crescimento

A transformação dos hábitos acontece em um mercado que continua apresentando números positivos. Segundo dados apresentados pela ABCasa, o setor de artigos para casa movimentou R$ 129,5 bilhões em vendas em 2025, crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior.

Para 2026, a projeção é alcançar R$ 135,3 bilhões, alta nominal de 4,5%. Entre janeiro e maio deste ano, o varejo de artigos para casa cresceu 2,3% em valor, enquanto o consumo interno avançou 3,2%.

A expectativa da ABCasa é que a própria feira acompanhe esse movimento. Cincinato estima um crescimento de aproximadamente 5% nos negócios em relação ao ano anterior.

O desempenho chama atenção porque ocorre em um cenário em que o varejo, de maneira geral, não apresenta o mesmo ritmo de expansão. Para o presidente da entidade, uma das explicações está na mudança da relação dos brasileiros com a própria casa.

“Desde a pandemia para cá as pessoas estão investindo muito em casa. Todo mundo está cuidando melhor das suas casas, querendo deixar os cantinhos mais ajeitados, com produtos diferenciados, com tendência”, afirma.

Segundo ele, também cresceu o hábito de receber amigos e familiares em casa, o que transforma a decoração em uma forma de personalizar e valorizar os espaços de convivência.

Feira conecta tendências e varejo

Realizada duas vezes por ano, em fevereiro e agosto, a ABCASA Fair funciona como uma vitrine para lojistas e profissionais que buscam novidades para abastecer o mercado. Cerca de metade dos expositores, segundo Cincinato, é formada por importadores, enquanto a outra parcela reúne produtos fabricados no Brasil.

“A feira é responsável por levar até as casas das pessoas, os lares brasileiros, tudo que é tendência que roda pelo mundo, tudo que é estilo”, explica o presidente.

O evento reúne negócios nos segmentos de decoração, utilidades domésticas, têxtil, festas, flores, presentes e papelaria, além de uma programação de palestras e encontros sobre comportamento do consumidor, tendências, estratégia digital e varejo.

Mais do que apresentar objetos e estilos que devem chegar às lojas nos próximos meses, a feira revela uma mudança mais ampla: a decoração deixou de ser pensada apenas pela estética e passou a acompanhar a maneira como as pessoas vivem. Em espaços menores e cada vez mais multifuncionais, a tendência é que beleza, praticidade e identidade caminhem juntas.

Sobre a ABCasa Fair

A ABCASA Fair é a maior feira B2B de produtos para casa da América Latina e o principal ponto de encontro do varejo especializado no Brasil. Promovida pela ABCASA – Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações e realizada duas vezes por ano, reúne mais de 360 marcas expositoras e atrai compradores, empresários e profissionais do setor, como arquitetos, designers de interiores e artesãos, em um ambiente voltado a networking, tendências e geração de negócios.

Consolidada como a principal vitrine de lançamentos e tendências do mercado, a feira apresenta novidades nos segmentos de decoração, utilidades domésticas, têxtil, festas, flores, presentes e papelaria, fortalecendo conexões estratégicas e impulsionando um dos setores mais criativos e dinâmicos da economia brasileira.