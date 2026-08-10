Cinco tendências que vão marcar o mercado de decoração em 2027

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A decoração residencial acompanha as mudanças no comportamento do consumidor. Em um mercado em constante evolução, funcionalidade, conforto e identidade ganham cada vez mais relevância, orientando tanto o desenvolvimento de produtos quanto as decisões de compra.

Muito antes de chegar às vitrines, as tendências começam a ser desenhadas pela indústria. Fabricantes desenvolvem novos itens, importadores identificam movimentos internacionais e o varejo observa essas transformações para antecipar demandas e oferecer produtos alinhados aos novos hábitos de consumo.

“O consumidor está muito mais atento à forma como vive dentro de casa. Hoje, a compra não é guiada apenas pela estética, mas também pela funcionalidade, pelo conforto e pela conexão emocional que aquele ambiente proporciona. A decoração acompanha essa mudança, e o varejo precisa estar preparado para atendê-la”, afirma Eduardo Cincinato, presidente da ABCASA — Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações.





Segundo ele, o setor passa por um processo contínuo de renovação, impulsionado pela inovação da indústria e pela busca dos consumidores por ambientes mais personalizados e funcionais.

E quais são as apostas para 2027?

1. Móveis modulares e multifuncionais

Sofás com módulos intercambiáveis, mesas extensíveis, estantes adaptáveis e móveis que desempenham mais de uma função seguem em alta. A tendência acompanha a necessidade de aproveitar melhor os espaços, especialmente em apartamentos menores e casas com ambientes integrados, valorizando versatilidade e praticidade.

2. Materiais naturais e paleta inspirada na natureza

Madeira, bambu, pedra, palha e fibras naturais ganham protagonismo ao lado de tons terrosos, verdes, beges e outras cores que remetem à natureza. A combinação reforça a busca por ambientes mais acolhedores, atemporais e conectados ao bem-estar.

Entre as apostas cromáticas para o próximo ano também está o Luminous Blue, eleito pela WGSN e pela Coloro como a Cor do Ano 2027. O azul vibrante conecta referências tradicionais, natureza e tecnologia, transitando entre o artesanal e o contemporâneo.

A tonalidade foi escolhida para inspirar a identidade visual da ABCASA Fair de agosto, reforçando a conexão do evento com os movimentos que devem influenciar o mercado e chegar às vitrines nos próximos meses.

Cesto da marca Casa de Algodão que será apresentado durante a ABCASA Fair - Divulgação

3. Curvas e formas orgânicas

Linhas arredondadas e elementos inspirados na natureza continuam presentes no design de móveis e objetos decorativos. Mesas com cantos suaves, espelhos irregulares, vasos de formas orgânicas e luminárias curvas ajudam a criar ambientes com mais leveza, fluidez e acolhimento.

Biasá lança sofá curvo, feito em rattan, de 4 metros - Divulgação

4. Ambientes sensoriais e foco no bem-estar

A casa passa a ser vista como um espaço de conforto e desaceleração. Luminárias com luz quente, velas, difusores, aromatizadores, plantas, mantas, almofadas e objetos que estimulam diferentes sentidos deixam de ser apenas complementos e passam a integrar a experiência de morar.

Nova linha de fragrâncias do Grupo Moas (MART) que estará em exposição na 17a edição da ABCASA Fair - Divulgação

5. Decoração com identidade própria

Em vez de seguir um único estilo, cresce a valorização de ambientes que contam histórias. A combinação de peças contemporâneas com itens artesanais, antiguidades, objetos garimpados, fotografias, obras de artistas locais e lembranças de viagens cria espaços únicos, que refletem a personalidade dos moradores.

Essas tendências poderão ser vistas na ABCASA Fair, maior feira de negócios focada em produtos para casa e decoração da América Latina, que será realizada entre os dias 12 e 15 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O evento reúne fabricantes que apresentam, em primeira mão, as apostas que devem influenciar o mercado nos próximos meses, conectando a indústria aos principais compradores e profissionais do varejo.

“A feira é o ponto de encontro entre a indústria e o varejo. É onde os lançamentos são apresentados e onde os profissionais conseguem identificar os movimentos que devem orientar o consumo no próximo ano. Para quem deseja se antecipar ao mercado, esse contato direto é estratégico”, finaliza Cincinato.

Sobre a ABCASA Fair

A ABCASA Fair é a maior feira B2B de produtos para casa da América Latina e o principal ponto de encontro do varejo especializado no Brasil. Promovida pela ABCASA — Associação Brasileira de Produtos para Casa e Celebrações e realizada duas vezes por ano, reúne mais de 380 marcas expositoras e atrai compradores, empresários e profissionais do setor, como arquitetos, designers de interiores e artesãos, em um ambiente voltado a networking, tendências e geração de negócios.

Consolidada como a principal vitrine de lançamentos e tendências do mercado, a feira apresenta novidades nos segmentos de decoração, utilidades domésticas, têxtil, festas, flores, presentes e papelaria, fortalecendo conexões estratégicas e impulsionando um dos setores mais criativos e dinâmicos da economia brasileira.