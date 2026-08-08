Raphaela Santos revela desejo de cantar música gospel e projeta futuro longe do brega: "Deus vai me preparar"

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A cantora relembra início na igreja, chegada ao brega, relação com os fãs e revela que pretende se dedicar à música gospel no futuro

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Aos 29 anos, Raphaela Santos vive uma das fases mais movimentadas de sua carreira. Entre shows, novos projetos, gravações e planos para o futuro, a cantora pernambucana também começa a olhar para uma questão que, até pouco tempo atrás, parecia distante: o dia em que poderá deixar o brega para se dedicar a outro caminho musical.

Em entrevista exclusiva ao Social1, Raphaela falou abertamente sobre a trajetória que começou ainda na infância, quando cantava em igrejas, passou pela adolescência e ganhou força no brega pernambucano. Atualmente, consolidada como uma das principais vozes do gênero, ela admite que não pretende cantar brega para sempre e revela o desejo de, no futuro, se aproximar novamente da música gospel.

“Eu amo cantar brega, mas eu também amo a música evangélica. Eu não estou preparada ainda para isso, mas eu sei que Deus vai me preparar e é o que está dentro do meu coração”, contou.





Da igreja ao brega

A relação de Raphaela com a música começou muito antes dos grandes palcos. Filha de mãe pernambucana, ela cresceu em um ambiente próximo da igreja. A mãe e a tia já cantavam e frequentavam cultos, até que Raphaela começou a demonstrar o próprio talento.

Ainda criança, passou a cantar em igrejas e a ser convidada para apresentações em outros templos. Aos 7 e 8 anos, já fazia do canto uma parte importante da rotina.

“Eu comecei a cantar na igreja, minha mãe pediu uma oportunidade para eu cantar. As pessoas foram me convidando para outras igrejas para cantar e aí foi tudo acontecendo naturalmente”, relembrou.

Segundo a cantora, foi também nesse período que os pais perceberam que a música poderia ser mais do que uma brincadeira de criança.

“Eu vi que aquilo meus pais também viram que realmente aquilo era para mim, era um dom de Deus”, afirmou.





A mudança de São Paulo para Pernambuco também teve papel importante nessa trajetória. Raphaela conta que passou parte da infância em São Paulo, mas a família decidiu se estabelecer no estado quando o pai precisou se afastar do trabalho.

A ligação com Pernambuco, porém, já existia. A mãe é pernambucana e a família materna é toda do estado. Foi aqui que Raphaela teve contato mais próximo com o brega, gênero que acabaria se tornando a marca de sua carreira.

“Quando eu chego aqui em Pernambuco, em Recife, eu conheço o brega, que não tinha como não conhecer. Todo lugar que você passava aqui em Pernambuco é realmente um ritmo muito forte”, contou.

Aos 14 anos, o primeiro passo profissional

Na adolescência, Raphaela começou a se aproximar profissionalmente do gênero. Ela lembra que recebeu o convite de pessoas de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, para gravar uma música. Inicialmente, a mãe não queria que a filha seguisse pelo caminho artístico, mas acabou permitindo que ela entrasse em uma banda.

Um vídeo publicado na internet ajudou a mudar os rumos da história. O registro chegou aos empresários da Banda Favorita, que convidaram a adolescente para integrar o grupo.

Raphaela tinha cerca de 14 anos quando foi descoberta e entrou na banda pouco antes de completar 15.

Foi ali que, segundo ela, começou a entender que a música poderia ser, de fato, o caminho que queria seguir.

“Foi quando realmente eu comecei a ver que, caramba, é isso mesmo que eu quero para mim. Eu amo fazer isso. Eu estou apaixonada por esse ritmo”, afirmou.

“Não sei se chego até os 40 cantando brega”

Quase 15 anos depois do início profissional, Raphaela já não esconde que pensa em uma nova etapa.

Ela conta que chegou a dizer aos fãs que pretendia parar de cantar por volta dos 30 anos. Agora, perto de completar essa idade, admite que o plano mudou — pelo menos por enquanto.

“Eu já penso em parar, mas não sei se eu chego até os 40 cantando brega para vocês”, brincou.





Apesar da possibilidade de deixar o gênero no futuro, a cantora reforça o carinho pelo ritmo que ajudou a construir sua trajetória.

“Eu amo cantar, sabe? E o brega eu acho que não, talvez não será para sempre, infelizmente, mas eu faço com muito amor, muito carinho. É um ritmo que realmente eu fiquei apaixonada e tenho muito orgulho de cantar, de representar o nosso ritmo”, declarou.

A ideia, no entanto, não é simplesmente abandonar a música. Raphaela já enxerga uma possibilidade para o futuro: investir na música gospel.

“Eu acho que eu amo cantar brega, mas eu também amo a música evangélica. Eu não estou preparada ainda para isso, mas eu sei que Deus vai me preparar”, afirmou.

A cantora acredita que essa mudança ainda não está próxima, mas diz que o desejo já existe.

“É o meu sonho mais futuro, não agora”, explicou.

Maternidade e a culpa pela distância dos filhos

Se a carreira trouxe conquistas, também impôs renúncias. Um dos assuntos que mais emocionou Raphaela durante a entrevista foi a relação entre a rotina de shows e a maternidade.

Ela revelou que teve pouco tempo ao lado dos filhos após os nascimentos. Com o primeiro, ficou cerca de 15 dias antes de voltar aos palcos. Com o segundo, foram aproximadamente 20 dias.

A cantora contou ainda que a rotina intensa interferiu até na amamentação.

“Eu não consegui amamentar o tempo que era necessário. Enfim, também a loucura dos shows, eu não conseguia nem ter leite porque não dormia direito, não se alimentava direito”, relatou.





O assunto ganha ainda mais peso quando Raphaela fala sobre o futuro. Aos 40 anos, idade que ela imagina como possível momento de pausa na carreira, a cantora se vê mais próxima dos filhos.

“Daqui a uns 10 anos eu me vejo com os meus filhos. Eu quero estar com a minha família”, afirmou.

A ideia de reduzir o ritmo também está relacionada ao desejo de acompanhar o crescimento das crianças e proporcionar a elas oportunidades que considera importantes.

“Eu quero dar os estudos muito para eles e é para isso também que eu me preparo bastante”, contou.

“Meus filhos me tornaram uma pessoa mais madura”

A maternidade também mudou a maneira como Raphaela lida com as críticas e com a exposição pública.

Ela afirma que, diante de situações difíceis na internet, muitas vezes prefere permanecer em silêncio. A preocupação, segundo ela, está também no impacto que determinadas situações podem ter sobre os filhos no futuro.

“Hoje em dia eu penso muito nos meus filhos, para que lá na frente eles não passem por coisas que eu já passei”, disse.

A cantora afirma que a família e a fé foram fundamentais para que conseguisse amadurecer diante das dificuldades.

“Meus filhos, minha família, me fez ser uma pessoa realmente mais madura, entender que a gente não pode perder a cabeça, tem que respirar, contar até 10 e ‘Deus, vem cá, me ajuda’. E dá certo”, afirmou.

As referências que ajudaram a formar Raphaela

Embora tenha construído a carreira dentro do brega, Raphaela cita artistas de diferentes estilos como referências.

Entre eles está Luan Santana, por quem ela diz ser fã desde o início da carreira do cantor.

“É um dos artistas que eu me inspiro muito. Inclusive, logo quando a gente começou, todos os meus repertórios sempre têm uma música dele, porque eu amo demais”, contou.

Raphaela também destaca artistas e bandas que marcaram sua relação com o brega pernambucano, como Dani Mel, Banda Swing do Amor, Banda Lapada e outras vozes que, segundo ela, chamavam atenção pela potência vocal.

“Eu sempre gostei de mulher com voz potente e sempre admirei essas mulheres por esse talento, essa voz impecável”, afirmou.





Fãs, tatuagens e uma relação que vai além dos shows

A relação com o público também ocupa um lugar especial na trajetória da cantora. Raphaela conta que os fãs estão presentes não apenas nos shows, mas também em momentos emocionalmente difíceis.

Ela se diverte ao lembrar das “loucuras” feitas por alguns admiradores, principalmente as tatuagens.

“Eles fazem tatuagem de rosto, do meu rosto, tatuagem com o meu nome. Tem um que tem tatuagem do meu filho, com o nome do meu filho”, contou, entre risos.

Para ela, porém, a relação é baseada em uma troca verdadeira.

“Acho que um amor totalmente verdadeiro. Tanto deles comigo quanto eu com eles”, afirmou.

Uma rotina sem rotina

A agenda profissional também dificulta a criação de uma rotina. Raphaela diz que está há quase dois anos sem tirar férias e que, para ela, o trabalho vai muito além das apresentações.

Entre ensaios, escolha de repertório, gravações, novos projetos e outros compromissos, a cantora admite que quase não consegue ficar em casa.

“Quando eu tenho tempo eu vou dormir. Dormir, assistir, porque a gente quase não fica em casa”, brincou.

Recentemente, ela também passou a investir mais nos cuidados com o corpo. Depois de anos de apresentações com muitos movimentos no palco, desenvolveu problemas na perna e começou a treinar para fortalecer a musculatura.

“Eu comecei a entender que eu também precisava cuidar de mim, né? Precisava cuidar do meu corpo e não só trabalhar, trabalhar”, explicou.

Um dos momentos marcantes de 2026

Entre os projetos recentes, Raphaela destaca o DVD gravado no início do ano, na Paraíba. O evento reuniu um grande público e contou com participações de Ludmilla e da dupla Diego & Victor Hugo.

Segundo a cantora, a apresentação reuniu centenas de milhares de pessoas e se tornou um dos momentos mais importantes de 2026.

“Foi um DVD imoral, gigante, muita gente, com muitos momentos maravilhosos. A galera curtiu demais e foi foda”, afirmou, aos risos.

Aos 29 anos, Raphaela Santos ainda não sabe exatamente quando — ou como — sua relação com o brega vai chegar ao fim. Mas uma coisa parece certa: a cantora já começa a desenhar o próximo capítulo da própria história.

Entre o ritmo que a consagrou, a fé que acompanha sua vida desde a infância e o desejo de estar mais próxima dos filhos, ela se prepara para uma transformação que, para ela, ainda precisa acontecer no tempo certo.

“Deus vai trabalhando, vai fazendo”, resumiu.