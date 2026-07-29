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Exposição gratuita no Recife marca nova fase da Galeria Maurício Redig

Mostra reúne trabalhos produzidos entre as décadas de 1940 e 2020 e marca o reposicionamento institucional da galeria, em Boa Viagem

Por Catêrine Costa Publicado em 29/07/2026 às 23:08 | Atualizado em 29/07/2026 às 23:09
A curadora Beth da Matta e o marchand e gestor cultural Maurício Redig durante a abertura da exposição Acervo em Diálogo, que marca a nova fase da Galeria Maurício Redig, em Boa Viagem, no Recife
A curadora Beth da Matta e o marchand e gestor cultural Maurício Redig durante a abertura da exposição Acervo em Diálogo, que marca a nova fase da Galeria Maurício Redig, em Boa Viagem, no Recife - Créditos: Armando Artoni

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A Galeria Maurício Redig abriu oficialmente as portas de sua nova fase na noite desta quarta-feira (29), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, com a inauguração da exposição "Acervo em Diálogo". A mostra, com curadoria de Beth da Matta, marca o reposicionamento institucional da galeria e reúne obras de importantes artistas brasileiros, propondo um encontro entre diferentes gerações, linguagens e momentos da produção artística nacional.

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Obras que integram a exposição "Acervo em Diálogo", em cartaz na Galeria Maurício Redig, reúnem diferentes gerações da arte brasileira em um diálogo entre produções das décadas de 1940 a 2020 - Divulgação

Construída a partir do próprio acervo da galeria, a exposição apresenta trabalhos produzidos entre as décadas de 1940 e 2020, evidenciando o diálogo entre artistas consagrados e suas distintas formas de expressão. Entre os nomes presentes estão Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca, Guita Charifker, Lucia Helena, Francisco Brennand, Farnese de Andrade e Wellington Virgolino.

A abertura da exposição reuniu artistas, colecionadores, galeristas e convidados ligados ao cenário cultural pernambucano. Entre os presentes, o artista visual José Patrício prestigiou o evento e a inauguração da nova fase da Galeria Maurício Redig.

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Obras que integram a exposição "Acervo em Diálogo", em cartaz na Galeria Maurício Redig, reúnem diferentes gerações da arte brasileira em um diálogo entre produções das décadas de 1940 a 2020 - Divulgação
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Obras que integram a exposição "Acervo em Diálogo", em cartaz na Galeria Maurício Redig, reúnem diferentes gerações da arte brasileira em um diálogo entre produções das décadas de 1940 a 2020 - Divulgação
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Obras que integram a exposição "Acervo em Diálogo", em cartaz na Galeria Maurício Redig, reúnem diferentes gerações da arte brasileira em um diálogo entre produções das décadas de 1940 a 2020 - Divulgação

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Segundo a curadora Beth da Matta, a proposta da mostra é justamente aproximar produções de diferentes períodos para que o público possa compreender a evolução da linguagem artística de cada criador.

"A ideia é reunir artistas de uma mesma geração, mas com produções diferentes, permitindo que o visitante acompanhe esse processo criativo. No caso de Reynaldo Fonseca, por exemplo, é possível comparar uma obra produzida na década de 1940 com outra dos anos 1970 e perceber as transformações da sua trajetória artística", explicou.

Beth também destacou que, por se tratar de um acervo voltado ao mercado secundário, muitas das obras já passaram por coleções particulares, tornando a visita uma oportunidade única.

"Cada visita acaba sendo uma surpresa. São obras que muitas vezes estiveram em outras coleções e agora podem ser revisitadas pelo público."

A inauguração também simboliza uma nova etapa na trajetória do marchand e gestor cultural Maurício Redig. Há mais de 15 anos dedicado à preservação, pesquisa e difusão da obra de seu tio-avô, o artista Reynaldo Fonseca, Redig amplia agora o escopo de atuação da galeria para reunir diferentes nomes da arte brasileira, fortalecendo o colecionismo e aproximando tradição e contemporaneidade.

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Obras que integram a exposição "Acervo em Diálogo", em cartaz na Galeria Maurício Redig, reúnem diferentes gerações da arte brasileira em um diálogo entre produções das décadas de 1940 a 2020 - Divulgação
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Obras que integram a exposição "Acervo em Diálogo", em cartaz na Galeria Maurício Redig, reúnem diferentes gerações da arte brasileira em um diálogo entre produções das décadas de 1940 a 2020 - Divulgação

Durante a abertura, Maurício ressaltou que a exposição nasceu a partir da vontade de apresentar ao público a riqueza do acervo da galeria.

"Convidamos Beth da Matta para assinar essa curadoria e construir uma exposição com obras do nosso acervo, reunindo artistas como Reynaldo Fonseca, Lula Cardoso Ayres, Francisco Brennand, Guita Charifker, Lucia Helena, Wellington Virgolino, entre outros. O resultado ficou muito bonito e queremos convidar todos para conhecer."

Serviço

A exposição "Acervo em Diálogo" segue aberta para visitação até o dia 27 de agosto de 2026, na Galeria Maurício Redig, localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604, térreo do Empresarial Marcela Dubeux Priori, em Boa Viagem, no Recife.

A entrada é gratuita. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h

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Catêrine Costa

ccoliveira@jc.com.br

No NE10, atuo como jornalista especializada em entretenimento, com foco em temas relacionados à beleza, astrologia, celebridades e cultura. Minha missão é oferecer aos leitores conteúdos envolventes e informativos, mantendo-os atualizados sobre todas as novidades.