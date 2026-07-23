Coquetel do G10 Favelas reúne lideranças de Pernambuco, promove desfile inclusivo e arrecada recursos para nova sede

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No Novotel Recife Marina reuniu representantes do setor público, iniciativa privada e sociedade civil em uma noite dedicada a solidariedade

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O G10 Favelas Pernambuco promoveu, nesta quinta-feira (23), um coquetel no Novotel Recife Marina, no Recife, reunindo representantes dos setores empresarial, institucional, político e da sociedade civil em uma noite voltada ao fortalecimento de parcerias e à ampliação de iniciativas de impacto social.

O encontro contou com a presença de diversas lideranças pernambucanas, entre elas o empresário Boris Berenstein; a vice-presidente da Associação dos Delegados de Pernambuco, Cláudia Mollina; o ex-presidente do Sport Club do Recife, Yuri Romão; a jornalista e ex-diretora da Globo Pernambuco, Jô Mazzarolo; e o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. Empresários, representantes de instituições e autoridades públicas também participaram da programação.

A noite também evidenciou a importância das parcerias entre a iniciativa privada e projetos sociais. Apoiando a iniciativa, o Novotel Recife Marina disponibilizou toda a estrutura para a realização do evento e, em conjunto com fornecedores parceiros, ofereceu um coquetel aos convidados, contribuindo para o sucesso do encontro.

Favela Fashion celebra a cultura pernambucana

As alunas do Costurando Sonhos Brasil, moradoras do bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, onde está localizada a sede do projeto em Pernambuco, apresentaram durante o evento peças produzidas ao longo do curso de corte e costura promovido pelo G10 Favelas. Para a confecção dos looks, a Lojas Avil forneceu os tecidos e materiais utilizados pelas participantes.

Com o tema "Pernambucanidade", as coleções trouxeram referências à cultura do estado por meio de bordados, fuxicos, crochê e elementos do artesanato nordestino.

Segundo a designer de moda e professora Laura Ayres, responsável pela formação das alunas, a apresentação marcou a conclusão de uma importante etapa de capacitação.

"As mulheres aprenderam desde os primeiros pontos da costura até modelagem e confecção de peças completas. O desfile foi a oportunidade de mostrar todo esse aprendizado por meio de looks inspirados na cultura pernambucana."





Laura destacou que o projeto tem como objetivo promover autonomia financeira e ampliar as oportunidades para as participantes.

"Mais do que ensinar costura, queremos oferecer uma profissão e possibilitar que essas mulheres gerem renda por meio do próprio trabalho."





Ela também ressaltou a importância da parceria com a Lojas Avil, responsável por disponibilizar os tecidos e materiais utilizados na produção das peças.

As coleções apresentadas seguirão para uma etapa nacional, em São Paulo, com possibilidade de representar o Brasil em uma mostra internacional de moda, em Milão.

Campanha para nova sede

Durante o evento também foi lançada uma campanha de arrecadação de recursos destinada à compra da futura sede nacional do G10 Favelas, que será instalada em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues destacou que o encontro reforça a união entre diferentes setores da sociedade em torno da transformação social.

"É uma excelente oportunidade para reunir a sociedade e falar sobre o bem, sobre impacto social e sobre como transformar a vida das pessoas. Esse trabalho está sendo liderado nacionalmente por Fausto Filho, um filho de Pernambuco, de Casa Amarela, que tem ajudado a transformar as favelas do Brasil inteiro e dando hoje um exemplo de união da sociedade".





Presidente nacional do G10 Favelas, Fausto Filho agradeceu o apoio dos parceiros e ressaltou a importância da nova sede para ampliar os projetos desenvolvidos pelo movimento.

"Hoje, demos mais um passo para arrecadar fundos destinados à compra da nossa sede, em Casa Amarela, e mostrar para todo o Brasil que as favelas podem e devem estar onde elas quiserem."





Segundo Fausto, a futura sede permitirá ampliar ações de qualificação profissional, empreendedorismo, inovação e geração de renda, fortalecendo ainda mais o trabalho desenvolvido pelo G10 Favelas em Pernambuco e em outras regiões do país.

Sobre o G10 Favelas

Com sede nacional em Pernambuco, o G10 Favelas é o maior bloco de líderes e empreendedores de favelas do Brasil. A organização desenvolve projetos voltados à geração de renda, empreendedorismo, qualificação profissional, inovação e segurança alimentar, por meio de iniciativas como Costurando Sonhos Brasil, Confeitaria Doce Potência, Cidadania Tecnológica, Favelendo e Empreendendo, promovendo oportunidades e transformação social nas periferias brasileiras.

Quem desejar apoiar as ações desenvolvidas pelo G10 Favelas e colaborar com a aquisição da futura sede nacional da instituição, em Casa Amarela, pode fazer uma doação via Pix.

Chave Pix (CNPJ): 41.500.748/0001-30