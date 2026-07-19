Diversão em dose dupla: Teatro Beberibe recebe os musicais infantis A Princesa dos Mares e O Reino Congelado neste domingo (26)

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Espetáculos serão apresentados em sessões únicas e prometem encantar crianças e adultos com muita música, aventura e emoção no fim das férias

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O Teatro Beberibe, no Centro de Convenções de Pernambuco, será palco de uma programação especial para as famílias neste domingo (26). Em apresentações únicas, os musicais A Princesa dos Mares, às 14h, e O Reino Congelado, às 16h30, prometem encerrar o período de férias da criançada com histórias repletas de fantasia, música e mensagens inspiradoras.

Produzidos pela Helena Siqueira Produções, os espetáculos contam com um elenco pernambucano formado por atores e bailarinos, além de cenários, figurinos e trilhas sonoras que transportam o público para universos repletos de magia.

A PRINCESA DOS MARES - O MUSICAL - Créditos: Barney Audiovisual

A Princesa dos Mares

O musical acompanha a trajetória de uma jovem corajosa e curiosa, filha do líder de uma tribo polinésia, que parte em uma jornada pelos mares para encontrar respostas capazes de salvar sua terra. Durante a aventura, ela enfrenta desafios, conhece personagens marcantes e fortalece sua conexão com suas origens.

A montagem também destaca valores como perseverança, união familiar e respeito à natureza. Com cenários ricos em detalhes, figurinos coloridos e músicas envolventes, o espetáculo transmite uma mensagem sobre a importância de preservar os oceanos e valorizar a própria comunidade.

O Reino Congelado

Inspirado livremente no clássico A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, o musical apresenta a história da Rainha Elsa, que se afasta de todos após descobrir seus poderes de gelo. Determinada a reencontrar a irmã, Ana embarca em uma aventura ao lado de um vendedor de gelo, sua rena e um simpático boneco de neve apaixonado por abraços quentinhos.

Juntos, eles enfrentam diversos desafios para quebrar a maldição do inverno eterno. Repleto de música, emoção e momentos divertidos, o espetáculo reforça o poder do amor, da amizade e da união.

Serviço

A Princesa dos Mares – O Musical

Data: 26 de julho (domingo)

26 de julho (domingo) Horário: 14h

14h Local: Teatro Beberibe – Centro de Convenções de Pernambuco

Teatro Beberibe – Centro de Convenções de Pernambuco Ingressos: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Vendas antecipadas: Sympla, Cecon Tickets e bilheteria do teatro (no dia da apresentação, uma hora antes do espetáculo).

O Reino Congelado

Data: 26 de julho (domingo)

26 de julho (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Teatro Beberibe – Centro de Convenções de Pernambuco

Teatro Beberibe – Centro de Convenções de Pernambuco Ingressos: a partir de R$ 60

a partir de R$ 60 Vendas antecipadas: Sympla, Cecon Tickets e bilheteria do teatro (no dia da apresentação, uma hora antes do espetáculo).

Classificação indicativa: Livre.

Informações: (81) 9.9568-4125