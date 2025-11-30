fechar
Social1 | Notícia

4 sobremesas com chocolate que vão te ajudar a perder peso na dieta

Descubra sobremesas com chocolate que ajudam a perder peso na dieta e aproveite opções leves, irresistíveis e perfeitas para matar a vontade de doce!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/11/2025 às 12:33 | Atualizado em 30/11/2025 às 12:35
Imagem ilustrativa de calda de chocolate
Imagem ilustrativa de calda de chocolate - Freepik/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Para muita gente, fazer dieta significa abrir mão de uma das maiores paixões culinárias: o chocolate. Só que a verdade é que, quando bem escolhido e preparado, ele pode ser um aliado, e não um inimigo, na hora de emagrecer.

Receitas balanceadas, com menos açúcar, ingredientes ricos em fibras e versões mais leves da sobremesa tradicional ajudam a controlar a saciedade, manter a energia e até evitar compulsões.

O segredo está em substituir, equilibrar e transformar o chocolate em uma opção leve e saborosa, capaz de matar a vontade sem colocar a dieta em risco.

Pensando nisso, reunimos 4 sobremesas com chocolate que realmente funcionam para quem quer emagrecer, são fáceis de preparar e têm aquele gostinho especial que faz você nem perceber que está comendo algo fit.

4 sobremesas com chocolate realmente fit para quem quer manter a dieta

1. Mousse de chocolate fit

Reprodução/Freepik
Mousse de chocolate - Reprodução/Freepik

Essa versão mais saudável do mousse tradicional entrega cremosidade, sabor intenso e pouquíssimas calorias quando feita com iogurte, cacau e chocolate 70%.

Ingredientes:

  • 1 pote de iogurte natural ou iogurte grego zero açúcar;
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%;
  • 40 g de chocolate 70% derretido;
  • 1 colher de sopa de adoçante culinário (opcional);
  • 1 colher de chá de essência de baunilha (opcional).

LEIA TAMBÉM: 3 receitas fit rápidas e saudáveis que vão facilitar seu dia a dia na dieta

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Modo de preparo:

  1. Misture o cacau com o iogurte até ficar homogêneo;
  2. Acrescente o chocolate derretido e mexa bem;
  3. Adicione adoçante e baunilha se quiser reforçar o sabor;
  4. Leve à geladeira por 1 a 2 horas para firmar;
  5. Sirva bem gelado.

2. Brigadeiro proteico

Reprodução/ Pixabay
Imagem de uma receita de brigadeiro sem açúcar para quem quer um doce sem furar a dieta - Reprodução/ Pixabay

Além de matar a vontade de doce, esse brigadeiro ajuda a aumentar a ingestão de proteína e evita beliscar fora de hora.

Ingredientes:

  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate ou baunilha;
  • 1 colher de sopa de leite em pó zero açúcar;
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%;
  • 3 a 4 colheres de sopa de água quente ou leite vegetal;
  • Adoçante a gosto;
  • Cacau ou coco ralado para enrolar (opcional).

Leia Também

Modo de preparo:

  1. Misture o whey, o cacau e o leite em pó;
  2. Adicione água aos poucos até formar uma massa cremosa;
  3. Ajuste o adoçante se quiser mais doce;
  4. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar;
  5. Enrole e passe no cacau ou coco, se desejar.

3. Brownie integral

FREEPIK
Imagem ilustrativa do brownie fit - FREEPIK

Com aveia e cacau, esse brownie fica úmido, delicioso e carrega fibras que controlam o apetite.

Ingredientes:

  • 1 xícara de farinha de aveia;
  • 1/3 xícara de cacau em pó 100%;
  • 2 ovos;
  • 1/2 xícara de açúcar mascavo ou adoçante culinário;
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco;
  • 1/2 xícara de chocolate 70% picado;
  • 1/2 xícara de água ou leite vegetal;
  • 1 colher de chá de fermento.

LEIA TAMBÉM: 3 receitas de tortas fit fáceis e saudáveis para comer a vontade na dieta

Modo de preparo:

  1. Misture ovos, óleo de coco e açúcar/adoçante;
  2. Acrescente o cacau e a aveia;
  3. Adicione o leite e mexa até a massa ficar lisa;
  4. Coloque o chocolate picado e misture;
  5. Finalize com o fermento;
  6. Leve ao forno a 180°C por cerca de 20–25 minutos;
  7. Sirva morno ou gelado.

4. Torta de chocolate fit

Reprodução/envato
Bolo de chocolate - Reprodução/envato

A torta é uma opção mais elegante, perfeita para receber visitas ou matar a vontade de chocolate de forma leve.

Ingredientes da massa:

  • 1 xícara de farelo de aveia;
  • 1/3 xícara de castanhas trituradas;
  • 2 colheres de sopa de mel ou adoçante;
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco.

Ingredientes do recheio:

  • 1 pote de iogurte natural ou creme de ricota light;
  • 100 g de chocolate 70% derretido;
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó;
  • Adoçante a gosto.

Leia Também

Modo de preparo:

  1. Misture os ingredientes da massa até formar uma base úmida;
  2. Forre uma forma pequena e aperte bem;
  3. Leve à geladeira por 20 minutos;
  4. Para o recheio, misture o chocolate derretido, o cacau e o iogurte;
  5. Ajuste o adoçante conforme seu gosto;
  6. Coloque o recheio sobre a massa;
  7. Deixe gelar por 2 a 3 horas antes de servir.

VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?

Leia também

5 presentes de Natal infalíveis que sempre funcionam sem erro
presentes de natal

5 presentes de Natal infalíveis que sempre funcionam sem erro
Vini Jr. celebra primeiro mês com Virginia e prepara surpresa romântica
Celebridades

Vini Jr. celebra primeiro mês com Virginia e prepara surpresa romântica

Compartilhe

Tags