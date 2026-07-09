Autonunes: tradição e presença no setor automotivo de Pernambuco

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Marca mais lembrada em sua categoria no JC Recall 2026, empresa amplia investimentos em tecnologia, mobilidade e relacionamento

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A Autonunes é a marca mais lembrada pelos pernambucanos na categoria revendedor de veículos GM/Chevrolet no JC Recall de Marcas 2026. O reconhecimento chega em um momento em que a empresa amplia investimentos em tecnologia, transformação digital e modernização de suas operações, em uma trajetória de mais de 55 anos no mercado automotivo.

Com atuação em diferentes segmentos do setor, a empresa reúne operações voltadas para venda de veículos novos e seminovos, assistência técnica, peças, acessórios, seguros, financiamento e soluções de mobilidade. Além da Chevrolet, a Autonunes representa, também, Nissan, GAC e Zeekr, mantendo uma estrutura voltada ao pós-venda e ao relacionamento com clientes.

Para Julyanna Ferreira Pessoa, gerente de marketing e CRM, a lembrança espontânea registrada na pesquisa está relacionada à construção de uma relação duradoura com os consumidores ao longo das últimas décadas.

“Ser a marca mais lembrada pelos pernambucanos é uma conquista que carrega um significado muito especial para a Autonunes. Mais do que reconhecimento, representa a confiança construída ao longo de mais de sete décadas de história, marcada por relacionamentos duradouros, atendimento de excelência e compromisso com a satisfação de nossos clientes”, afirma.

Autonunes é a marca mais lembrada pelos pernambucanos na categoria revendedor de veículos GM/Chevrolet no JC Recall de Marcas 2026 - JAILTON JR/ JC IMAGEM

Segundo a porta-voz, o resultado também reforça a importância da adaptação às mudanças do mercado e do comportamento dos consumidores, especialmente diante da crescente digitalização do setor automotivo.

Investimentos em tecnologia e novos segmentos

Entre as prioridades da Autonunes para os próximos anos estão o crescimento de suas operações e o fortalecimento da presença em segmentos ligados à nova mobilidade, incluindo veículos híbridos e elétricos.

A estratégia também contempla investimentos em inteligência de dados, automação de processos, CRM e ferramentas voltadas para aprimorar a experiência do consumidor ao longo de toda a jornada de compra e relacionamento.

“Atualmente, o Grupo Autonunes desenvolve campanhas integradas que fortalecem tanto suas marcas quanto seu posicionamento institucional. As ações contemplam lançamentos de veículos, ofertas comerciais, soluções de pós-venda, mobilidade elétrica e relacionamento com clientes”, destaca Julyanna.

A Autonunes pretende manter o foco na combinação entre inovação e relacionamento próximo com os clientes - JAILTON JR/ JC IMAGEM

Além das iniciativas voltadas ao mercado, a companhia deseja continuar investindo na qualificação de colaboradores e na modernização das concessionárias instaladas em Pernambuco.



A presença digital também ganhou espaço na estratégia da empresa. Segundo a Autonunes, ações de marketing de performance, produção de conteúdo e experiências omnichannel têm sido utilizadas para aproximar consumidores e concessionárias, oferecendo atendimento mais integrado entre os canais físicos e digitais.

Empresa de origem pernambucana, a Julyanna menciona que a Autonunes pretende manter o foco na combinação entre inovação e relacionamento próximo com os clientes, características que, segundo a companhia, fazem parte de sua trajetória desde a fundação.

“Isso reforça nosso propósito de transformar clientes em amigos e nos motiva a continuar evoluindo, investindo em inovação, tecnologia e na experiência de quem escolhe o Grupo Autonunes”, finaliza a gerente de marketing e CRM.

