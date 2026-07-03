Hapvida amplia investimentos em saúde em Pernambuco
Reconhecimento no JC Recall 2026 acompanha expansão da rede, novos investimentos e mais de 1 milhão de clientes em Pernambuco
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A Hapvida foi eleita, pela 13ª vez, a marca mais lembrada pelos pernambucanos na categoria Plano de Saúde do JC Recall de Marcas 2026. O resultado acompanha a trajetória da empresa no estado, onde mantém mais de 1 milhão de clientes, 35 unidades próprias e investimentos voltados à ampliação da rede assistencial, à tecnologia e à prevenção em saúde.
Segundo Carla Sales, gerente sênior de Marketing da Hapvida, o reconhecimento representa a relação construída com a população ao longo dos anos e vai além da lembrança espontânea da marca.
"Ser lembrado é o resultado de anos construindo a marca Hapvida. O JC Recall mede algo que não se compra: a confiança que fica na mente das pessoas quando precisam tomar uma decisão importante, e a saúde, nós sabemos, é a decisão mais importante que existe", disse.
A executiva afirma que a conquista reforça a presença da empresa no estado e o vínculo estabelecido com os pernambucanos. "Conquistar, pela 13ª vez, o 1º lugar em Plano de Saúde confirma que nossa relação com o estado vai além de uma operação, é uma relação de identidade e a prova de que Hapvida faz parte da vida pernambucana", avaliou.
A atuação da empresa em Pernambuco inclui, além do plano de saúde, hospitais como Ilha do Leite, Cabo, Vasco Lucena, Mandacaru e Ariano Suassuna. Há também outras unidades próprias distribuídas pelo estado.
Crescimento da rede e novos investimentos
Entre os principais investimentos recentes da rede está o Hospital Ariano Suassuna, empreendimento que recebeu aporte de R$ 250 milhões. A unidade possui mais de 32 mil metros quadrados e amplia a capacidade de atendimento de alta complexidade da rede na região.
De acordo com Carla Sales, o hospital representa a estratégia de expansão da empresa no estado. "O Hospital Ariano Suassuna é a nossa declaração mais concreta de presente e futuro em Pernambuco. Com investimento de R$ 250 milhões e mais de 32 mil metros quadrados, é o maior hospital do Norte e Nordeste da nossa rede, uma unidade de alta complexidade com tecnologia de ponta", afirmou.
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Segundo a gerente sênior de Marketing, a empresa também adaptou sua estratégia às mudanças no comportamento dos consumidores, reforçando sua atuação digital e investindo em conteúdos voltados à informação e ao relacionamento.
"O consumidor está em constante mudança. Ele pesquisa antes, compara, ouve quem conhece e espera que a marca se comunique com ele de forma próxima, como parceiro de saúde e jornada", declarou.
A executiva acrescenta que a empresa pretende manter investimentos em inteligência médica integrada, prevenção, tecnologia e fortalecimento da rede própria, mantendo o foco na ampliação do acesso aos serviços de saúde em Pernambuco.