Um piano e café para dois
Aline Rissuto é tão apaixonada por café que, tanto em casa como no estúdio onde ministra aulas, tem sempre um café especial para oferecer às visitas
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Dia desses, ouvindo a Rádio Nacional, pelas largas avenidas de Brasília, ouvi uma música doce, com letra marcante e uma voz inconfundível: “Ouvimos aqui a música ‘Cantiga’, na voz de Aline Rissuto, inscrita no Festival de Música Rádio Nacional”, anunciou a locutora.
“Eu só queria uma cantiga pra poder dançar / Barriga com barriga pra poder grudar / Tua boca na minha boca e aventurar.”
Aline Rissuto é uma dessas artistas que destacam a importância do rádio e de programas como este Café & Conversa, em que abrimos espaço para artistas com músicas de qualidade.
- Nós, artistas independentes, estamos sempre buscando espaços, caminhos para divulgar nosso trabalho, e fiquei contente quando soube que a Nacional FM estava com esse festival de músicas. Foi aí que inscrevi ‘Cantiga’, do meu último álbum, O Outro Lado”, conta.
A professora de harmonia também destaca seu prazer por essa bebida tão especial. “O cantinho do café em casa ou na escola reserva sempre bons cafés”, disse ela.
Gravado em março de 2025, O Outro Lado reserva boas surpresas. Nesse trabalho inédito, Aline apresenta composições que, assim como as deliciosas xícaras de café que estamos sempre bebendo, merecem ser apreciadas com calma.
O repertório do álbum:
1] Só Vem
2] Entrega
3] Cantiga
4] Eu Ainda Sou o Seu Amor
5] Faltar
6] Eu e Você
7] Silêncio
8] Pés
9] Tumulto
10]Tempestade
Voz e piano: Aline Rissuto; produção musical: Conrado Goys; mixagem: André Mehmari; masterização: André Mehmari; violoncelo: Franklin Martins; percussão: Kabé Pinheiro; contrabaixo: Conrado Goys; Violões: Conrado Goys; efeitos e percussão em Silêncio: Conrado Goys; engenharia de áudio: Gustavo Candido, Douglas Fonseca e Conrado Goys.
Agora, escute a entrevista!
Um abraço, bom café!