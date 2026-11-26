Relatório omisso da PF
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (26), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o titular da Coluna JC Negócios, Fernando Castilho, sobre a possibilidade de Trabuco ser o ministro da Fazenda de Lula. O Deputado Estadual, João Paulo (PT), repercute os problemas do Parque Dona Lindu. O advogado criminalista e mestre em Direito, Victor Pontes, fala sobre o relatório omisso da PF.