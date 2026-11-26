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Consultório do Rádio Livre: o uso de canetas emagrecedoras tem se tornado cada vez mais comum. A pergunta “tá usando mounjaro?” é quase automática, quando se encontra uma pessoa que emagreceu rápido. No entanto, essas canetinhas ajudam de fato a combater a obesidade?

A médica endocrinologista e especialista em clínica médica, dra. Claudia Simões Lins, explica a história das canetinhas, que inicialmente eram voltadas para tratamento da diabetes.

De acordo com o farmacêutico e doutorando em assistência farmacêutica, Leandro Medeiros, as canetas emagrecedoras agem em várias lugares do corpo, que vão muito além da perda de peso.