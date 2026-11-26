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Debate da Super Manhã: Em uma sociedade marcada pela pressa, pela competição e pela busca constante por conquistas individuais, reconhecer o valor das pequenas coisas e das pessoas ao nosso redor parece cada vez mais distante. A gratidão, muito além de um gesto de educação, é uma forma de enxergar a vida, valorizar o outro e fortalecer os vínculos humanos.

No debate desta quinta-feira (26), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os benefícios de cultivar um coração grato, a valorização das coisas simples da vida e como a gratidão pode se traduzir em atitudes de solidariedade e empatia.

Participam a psicóloga Maria do Carmo Andrade; Marcos Ferreira, um dos fundadores do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac) e coordenador de Serviços Gerais da instituição; e o cantor e compositor André Rio.

