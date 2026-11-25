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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (25), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o diretor da Unidade Regional Agreste da Fiepe, João Bezerra, sobre a taxa das blusinhas. O médico e escritor, Ermano de Melo Alves, conversa sobre o Livro Churchill: entre o Inferno e a história. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.