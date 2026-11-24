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Consultório do Rádio Livre: Nos últimos tempos, o calor tornou-se o principal assunto entre as pessoas. Frases como “tá quente hoje” ou “o calor tá de matar”, tornaram-se normais de ouvir. No entanto, será que essa onde calor intenso pode matar mesmo?

O médico especialista em clínica médica, dr. Jorge Carvalho, explica que o calor é um desencadeante para a morte de um indivíduo, principalmente de pacientes com doenças crônicas.

Já o também médico cardiologista e especialista em clínica médica, dr. José Augusto Calafell, destaca que a sede deixa o sangue mais grosso e pode afetar pessoas com problemas no coração. Por isso a importância de sempre se hidratar.