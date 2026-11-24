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Debate da Super Manhã:A escolha de onde morar nem sempre é uma questão de preferência. Para muita gente, significa fazer contas entre o valor do aluguel, os gastos com transporte e as horas perdidas diariamente no trânsito. Morar perto do trabalho pode custar mais caro, mas morar longe também tem seu preço.

No debate desta terça-feira (24), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o comprometimento da renda familiar com moradia e transporte, as políticas públicas de habitação e mobilidade urbana e os impactos da distância entre casa e trabalho no orçamento e na qualidade de vida dos trabalhadores.

Participam o arquiteto e urbanista, Francisco Cunha, o doutor em Economia, professor da Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco da Universidade de Pernambuco (FCAP-UPE) e Auditor da UFPE, Joebson Maurílio, e o engenheiro de Transportes e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leonardo Meira.