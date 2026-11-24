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Consultório do Rádio Livre: O Brasil é um país diversificado, no que se diz respeito à pluralidade de cultura e pessoas. No entanto, em pleno século 21, a cultura afro e pessoas negras ainda sofrem preconceitos. Por que o racismo ainda é tão presente na nossa sociedade?

Trazendo um relato pessoal, o advogado Aldemar Silva Dos Santos, explica que o racismo é um problema histórico.

O psicólogo e empresário, especialista em docência do ensino superior, dr. Felipe Pedro, explica que é bom ser preto no Brasil, ao mesmo tempo que é muito difícil ser negro. Essa contradição está no fato de que uma pessoa com o tom de pele mais escuro deve se esforçar mais para obter reconhecimento.