Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Consultório do Rádio Livre: O dia 23 de novembro marca presença no calendário por alertar pais ou responsáveis sobre o câncer infantil. O diagnóstico, no entanto, demora. Nesse sentido, abre-se a janela de perguntas: quais os sinais do câncer infantil?

A médica oncologista pediatra, dra. Adriana Morais, aponta que o câncer infantil não tem os fatores ambientais que podem causar um câncer em um adulto. Essa doença em criança é genética, mas não necessariamente hereditária.

Já a também médica onco-hematologista pediatra, com doutorado em oncologia, dra. Mecneide Mendes, explica que os sinais do câncer infantil são semelhantes a problemas comuns da idade. Entre alguns sintomas: palidez, manchas roxas pela pele, dores nos ossos e febres persistentes.