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Debate da Super Manhã: Equilibrar as contas públicas sem comprometer o crescimento econômico e a proteção social é um dos grandes desafios da gestão pública. Nesse contexto, o ajuste fiscal ganha protagonismo no debate sobre os rumos da economia, seus reflexos nos investimentos, nos serviços públicos e na qualidade de vida da população.

No debate desta segunda-feira (23), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com convidados sobre a responsabilidade fiscal do governo, os caminhos para conciliar equilíbrio das contas públicas e desenvolvimento econômico, além dos impactos das medidas de ajuste fiscal para Pernambuco e o Brasil.

Participam o economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), André Magalhães, o economista e mestre em Administração, Edgard Leonardo, e o economista, professor, especialista em Gestão Empresarial e perito judicial, Leonardo da Vinci.

