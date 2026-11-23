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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (23), Natalia Ribeiro e a bancada do programa conversam com o mestre e doutor em Direito pela UFPE, Advogado Criminalista e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli Dantas. Na pauta, os relatórios sobre ministros do STF. O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo, sobre a concessão parcial da Compesa.