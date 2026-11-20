Debate da Super Manhã: O racismo vai além das palavras. Ele também se manifesta nas oportunidades que não chegam, nas portas que permanecem fechadas e nos lugares que a sociedade insiste em reservar para determinados grupos. São formas de exclusão que nem sempre deixam marcas visíveis, não produzem manchetes imediatas e, muitas vezes, sequer são reconhecidas como violência. Essa é uma das faces do racismo estrutural.

No debate desta sexta-feira (20), o comunicador Tony Araújo conversa com convidados sobre as desigualdades sociais que atravessam a população negra, os desafios da representatividade e da ocupação dos espaços de poder, a construção de uma sociedade mais igualitária e o papel da informação e da educação no enfrentamento das raízes históricas do racismo.

Participam a professora universitária e advogada especializada em Compliance Antidiscriminatório e Litigância Estratégica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Pernambuco (OAB-PE) em exercício e diretora do Instituto Enegrecer, Manoela Alves; a pedagoga, mestre em Educação, mentora em Letramento Racial, consultora, formadora e professora em Diversidade e Inclusão. Fundadora e diretora executiva da Ubuntu Consultoria, Dayse Rodrigues; e a assistente social, mestra e doutoranda em Serviço Social pela UFPE, pesquisadora sobre relações raciais, mundo do trabalho, ditadura e epistemologias decoloniais, com experiência na gestão de políticas públicas de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Jaqueline Ribeiro.

