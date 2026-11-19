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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (19), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista, Werson Kaval, sobre a crise das empresas que pode se agravar em 2027. O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin, a autorização, pelo TCU, das obras físicas da Transnordestina no trecho entre Salgueiro e Suape.