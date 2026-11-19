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Debate da Super Manhã: A estiagem prolongada em Pernambuco deixou de ser apenas uma questão climática para se transformar em um problema econômico, social e ambiental. A falta de chuvas afeta o abastecimento de água, a produção agrícola e a criação de animais. Mais do que um fenômeno climático, a seca expõe desigualdades, compromete a economia de milhares de famílias e exige planejamento e ações permanentes do poder público.

No debate desta quinta-feira (19), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as regiões mais afetadas do estado, a dimensão da escassez hídrica, as medidas governamentais para enfrentar a seca e os possíveis efeitos do El Niño e das mudanças climáticas sobre os municípios pernambucanos.

Participam a diretora de regulação e monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Crystianne Rosal; o gerente de gestão de riscos e desastres da Defesa Civil de Pernambuco, Ten. Cel. BM Márcio Amorim; e a doutoranda em engenharia ambiental sobre cidades resilientes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Maria Eduarda Borges.

