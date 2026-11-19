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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte, esta edição do programa fala sobre as “dietas milagrosas”. Isso realmente existe e funciona? A apresentadora Anne Barreto fala com dois nutricionistas sobre o assunto.

A nutricionista clínica e funcional e fitoterapia integrativa, dra. Jaqueline Gusmão, explica que a dieta carnívora exclui grandes grupos alimentares, sendo baseadas apenas em carnes. Segundo ela, esse tipo de doença pode trazer deficiência de vitaminas, o que pode levar a problemas de saúde.

Já a nutricionista clínica, com atuação nas áreas de nutrição para adultos, pediátrica e hebiátrica (voltada para adolescentes), dra. Eduarda Haack, aponta que comer apenas proteína em excesso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e do câncer colorretal.