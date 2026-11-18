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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (18), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o mestre e doutor em Direito pela UFPE, Advogado Criminalista e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli Dantas, sobre as últimas decisões da PGR. O doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Antônio Lucena, conversa sobre a reunião trilateral Xi-Putin-Trump. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.