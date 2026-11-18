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Consultório do Rádio Livre: No mês de conscientização da saúde do homem, o programa aborda o câncer de próstata. Tony Araújo ao lado de especialista no assunto, discute se quimioterapia, radioterapia e cirurgia são as únicas opções para os homens que enfrentam a doença.

O médico urologista, especialista em cirurgia robótica, dr. Anderson Lopes, explica que a doença está ligada ao envelhecimento. Segundo ele, a alta no número de casos tem ligação com a maior quantidade de diagnósticos feitos.

Já o médico oncologista clínico, dr. Rodrigo Arruda, aponta os tratamentos da doença disponíveis, entre eles: prostatectomia, radioterapia e a vigilância ativa para evitar a proliferação do problema.