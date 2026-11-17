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Debate da Super Manhã: O cansaço parece ter se tornado uma companhia constante na vida de muitas pessoas. Acordamos com tarefas pela frente, atravessamos os dias tentando dar conta de tudo e, muitas vezes, chegamos ao fim da jornada sem a sensação de descanso ou realização. Um retrato de uma sociedade que parece estar sempre em movimento, mas nem sempre consegue encontrar tempo para parar e recuperar as energias.

No debate desta terça-feira (17), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre as diferenças entre o cansaço físico, mental e emocional, as causas dessas formas de esgotamento e as orientações para recuperar o equilíbrio e a qualidade de vida.

Participam a psicóloga com foco em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), palestrante e mestre em Ciências da Educação, Adriana Barros; o médico psiquiatra, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e UFPE, Dennison Monteiro; e o doutor em Sociologia da Saúde, pesquisador e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAFIRE, Wagner Arandas.

