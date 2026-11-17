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Consultório do Rádio Livre: A diabetes atinge 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Durante o mês de novembro, essa doença que pode causar muitas complicações, ganha palco devido a Campanha Novembro Diabetes Azul.

O médico neurocirurgião com atuação em neuromodulação, dor crônica, parkinson e outros transtornos do movimento, dr. Julio Lustosa, aponta que o diabetes é uma doença silenciosa. Por isso, a ida regular ao médico é fundamental.

O médico endocrinologista, especialista em clínica médica, dr. Fábio Moura, explica que a doença pode causar complicações em todo o corpo. Ele também detalha sobre neuropatia e retinopatia.