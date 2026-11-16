Os perigos do excesso de exercícios físicos

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Consultório do Rádio Livre: A prática de exercícios físicos é muito bem-vista dentro da sociedade. Movimentar o corpo faz bem em qualquer idade. No entanto, exagerar nessas atividades e ultrapassar os limites pode ser um problema.

A médica especialista em clínica médica, dra. Lúcia Reis, traz como exemplo a morte de uma atleta maratonista devido a rabdomiólise. Segundo a doutora, esse problema está ligado ao esforço excessivo.

O professor de educação física, avaliador físico e especialista em treinamento de força, Elthon Alves, aponta que o preparo, progressão de carga e consciência corporal pode evitar fatalidade.