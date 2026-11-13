Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita

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Consultório do Rádio Livre: De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, uma em cada quatro pessoas pode desenvolver arritmia cardíaca ao longo da vida.

A médica cardiologista e especialista em insuficiência cardíaca, dra. Maria de Fátima Oliveira, explica que a arritmia está relacionada com o ritmo do coração. Ela ocorre quando há uma alteração no ritmo sinusal. No entanto, não é toda arritmia que causa um problema sério.