Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita

por Rádio Jornal
Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

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Consultório do Rádio Livre: De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, uma em cada quatro pessoas pode desenvolver arritmia cardíaca ao longo da vida.

A médica cardiologista e especialista em insuficiência cardíaca, dra. Maria de Fátima Oliveira, explica que a arritmia está relacionada com o ritmo do coração. Ela ocorre quando há uma alteração no ritmo sinusal. No entanto, não é toda arritmia que causa um problema sério.

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