Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Debate da Super Manhã: Criada em 1676, a Diocese de Olinda atravessou diferentes períodos históricos, acompanhou profundas transformações da sociedade e teve, entre seus representantes, nomes que marcaram a história da Igreja no Brasil.

A celebração dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife é uma oportunidade de refletir sobre os desafios da Igreja Católica no mundo contemporâneo, sua relação com os diferentes segmentos da sociedade e sua missão junto às novas gerações.

No debate desta sexta-feira (13), a comunicadora Simone Oliveira conversa com os convidados sobre a atuação social e pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, os líderes religiosos que marcaram gerações e o legado de três séculos e meio de missão da Igreja para a história de Pernambuco.

Participam o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson; o historiador Filipe Domingues; e o teólogo e historiador da Igreja, Pedro Ivo.

