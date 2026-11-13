350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife

por JC
350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife
debate - debate

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: Criada em 1676, a Diocese de Olinda atravessou diferentes períodos históricos, acompanhou profundas transformações da sociedade e teve, entre seus representantes, nomes que marcaram a história da Igreja no Brasil.

A celebração dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife é uma oportunidade de refletir sobre os desafios da Igreja Católica no mundo contemporâneo, sua relação com os diferentes segmentos da sociedade e sua missão junto às novas gerações.

No debate desta sexta-feira (13), a comunicadora Simone Oliveira conversa com os convidados sobre a atuação social e pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, os líderes religiosos que marcaram gerações e o legado de três séculos e meio de missão da Igreja para a história de Pernambuco.

Participam o arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson; o historiador Filipe Domingues; e o teólogo e historiador da Igreja, Pedro Ivo.

 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.