Perimenopausa: qual a diferença para a menopausa?

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Consultório do Rádio Livre: Um estudo publicado na revista científica Menopause, revela que uma em cada três mulheres não sabe dizer se já está na perimenopausa. Nesta edição do programa, Anne Barretto conversa com especialistas sobre o assunto.

A médica ginecologista e obstetra com especialização em infertilidade, menopausa e sexologia, dra. Ivana Ramos, explica que a perimenopausa é uma fase de transição onde os hormônios oscilam. Entre os sintomas, estão: fadiga, sono, alterações de humor, entre outros.

Já a médica endocrinologista, com mestrado em saúde, dra. Paula Aragão, aponta que a perimenopausa vem antes da menopausa. Ela começa por volta dos 35 anos.