Desafio fiscal e ajuste orçamentário
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (12), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o ex-secretário de Educação de Pernambuco e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, Mozart Neves Ramos, sobre os desafios da educação no governo Lula 4.0. O ex-ministro da Fazenda, economista e consultor, Maílson da Nóbrega, conversa sobre o ajuste fiscal do governo federal.