O câncer de próstata é hereditário?

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Consultório do Rádio: Durante o novembro azul, o debate sobre o câncer de próstata se intensifica. Assim como a discussão sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção.

De acordo com o médico urologista, com mestrado em ciências da saúde, dr. Clóvis Fraga, todo homem precisa fazer o exame de próstata aos 50 anos. A idade se torna mais cedo quando há histórico familiar do câncer de próstata.

O também médico urologista, com mestrado em cirurgia, dr. Eugêncio Lustosa, destaca que a genética pode influenciar, mas não é regra. O câncer de próstata não é hereditário, mas a predisposição é o que faz aumentar a probabilidade da doença.