Negociação de cargos e encaminhamentos políticos

por Rádio Jornal
Negociação de cargos e encaminhamentos políticos
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (11), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Presidente nacional do partido Novo, Eduardo Ribeiro. Na pauta, política nacional, eleição presidencial, composição do Congresso, entre outros. O Titular da Coluna JC Negócios, Fernando Castilho, conversa sobre a tempestade que atinge Portugal. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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