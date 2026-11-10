Inteligência artificial vai tirar empregos ou criar novas oportunidades?

por JC
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Debate da Super Manhã: A inteligência artificial chegou ao mercado de trabalho com uma promessa e um alerta: enquanto máquinas assumem tarefas antes realizadas por pessoas, novas profissões e oportunidades começam a surgir. Mas estamos diante de uma ameaça aos empregos ou de uma revolução na forma de trabalhar?

No debate desta terça-feira (10), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre as profissões mais ameaçadas pelo avanço da inteligência artificial (IA), as transformações no mercado de trabalho e a posição do Brasil no cenário tecnológico mundial.

Participam o Participam o professor e pesquisador da CÉSAR School, Luciano Meira; o professor do Centro de Informática da UFPE, coordenador do Curso de Bacharelado em IA e da pós em Ciência de Dados, sócio e cientista chefe da PredIATech, Paulo Salgado; e o cientista da computação e professor da UNINASSAU Olinda, Richardson Tiburcio.

 

 

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