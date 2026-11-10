Inquérito das fake news arquivado

por Rádio Jornal
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Mestre e doutor em Direito pela UFPE, Advogado Criminalista e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli Dantas, sobre as últimas decisões dos ministros Luiz Fux e Edson Fachin. A pesquisadora na área de gestão ambiental, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e orientadora dos programas de pós-graduação em engenharia ambiental e engenharia civil, Soraya El-Deir, conversa sobre o El Niño.

 

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