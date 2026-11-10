Cirurgia para tratar marcas de violência doméstica

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Consultório do Rádio Livre: A violência doméstica deixa muitas marcas nas vítimas. Algumas invisíveis, presentes no sofrimento emocional. Enquanto outras marcas são bem visíveis no corpo. Como tratar essas feridas?

De acordo com a cirurgiã dentista, dra. Carina Brito, as mulheres têm muito medo de contar que sofrem agressão. Seja por meio de hematomas, dentes quebrados, etc. O tratamento aparece para trazer de volta a autoestima perdida.

Segundo a médica cirurgiã plástica e coordenadora do centro de tratamento de queimados do Hospital da Restauração, dra. Cristine Dalla Nora, a depender do grau, é possível reverter casos de queimaduras por meio de cirurgia.