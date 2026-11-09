PEC da Segurança Pública: o que muda no combate à criminalidade no Brasil

por JC
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Debate da Super Manhã: Diante do avanço das facções criminosas, da violência urbana e da expansão das organizações criminosas pelo país, a PEC da Segurança Pública propõe mudanças na estrutura e na atuação das instituições, com o objetivo de ampliar a cooperação entre União, estados e municípios e fortalecer a integração das forças policiais.

No debate desta segunda-feira (9), a comunicadora Simone Oliveira recebe os convidados para discutir o que prevê essa proposta de emenda a constituição, quais são as principais mudanças no atual modelo da segurança pública brasileira, os possíveis impactos para Pernambuco e os desafios para tornar mais eficiente o combate à criminalidade no país.

Participam o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública, pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC/UFPE), Núcleo de Instituições Coercitivas e Criminalidade (NICC/UFPE) e do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (LACAI/UFPE), Armando Nascimento, a advogada criminalista, doutora em Processo Penal pela PUC/SP e presidente da Comissão Nacional de Direito Penal do Conselho Federal da OAB (CFOAB), Carolina Amorim ; e o mestre e doutor em Direito pela UFPE, advogado criminalista e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli Dantas.

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