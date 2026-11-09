Como evitar o declínio cognitivo do cérebro?

por Rádio Livre
Como evitar o declínio cognitivo do cérebro?
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

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Consultório do Rádio livre: Grande parte da população tem medo da perda de memória, pois pode estar ligada ao Alzheimer. Em paralelo a isso, o declínio cognitivo do cérebro pode ser evitado.

A médica neurologista, mestre em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, dra. Moema Peisino, explica que existem fatores que podem ser evitados e outros não. Segundo ela, a sobrecarga do dia a dia pode afetar o cérebro.

Já a psicóloga clínica, neuropsicopedagoga, mestre em psicanálise, saúde e educação, Márcia Karine Monteiro, aponta que depois da pandemia as pessoas esqueceram como descansar. Ela ressalta que um planejamento do dia pode ajudar.

 

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