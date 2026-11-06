Senado Federal em 2027

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Debate da Super Manhã: Senado Federal terá uma nova configuração a partir de fevereiro de 2027. O resultado das eleições de 2026 promoveu uma renovação significativa na Casa, com a chegada de 40 novos parlamentares entre as 54 cadeiras que estavam em disputa. A nova composição deve redesenhar as forças políticas no Congresso Nacional.

No debate desta sexta-feira (6), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre a nova composição do Senado Federal, a relação com os demais poderes, a força dos partidos políticos e os desafios do Poder Legislativo Federal.

Participam o senador reeleito Humberto Costa (PT), o senador Fernando Dueire (PSD), a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos, e o repórter de política do Jornal do Commercio, Pedro Beija.

