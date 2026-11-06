Novo medicamento para câncer de pulmão

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Consultório do Rádio Livre: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou um novo medicamento para o tratamento de câncer de pulmão. A doença, responsável por mais de um milhão de mortes por ano em todo o mundo, ganha palco no Consultório.

O médico oncologista, PHD em medicina translacional, dr. José Fernando Prado, explica que o medicamento é para casos mais avançados e atua no sistema imunológico, facilitando o reconhecimento do tumor.

De acordo com o médico pneumologista, dr. Alfredo Leite, a maior parte do diagnóstico para câncer de pulmão é tardio, quando aparecem os sintomas da doença. Ele aponta também que fumantes têm mais predisposição a esse câncer.