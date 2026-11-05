Mercado imobiliário em Pernambuco: quanto custa construir e comprar?

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Debate da Super Manhã: O mercado imobiliário em Pernambuco encara desafios e oportunidades diante das mudanças nos custos da construção civil, das condições de financiamento e da valorização dos imóveis. O cenário do setor e as tendências do mercado precisam ser levadas em consideração antes de investir no sonho da casa própria.

No debate desta quinta-feira (5), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre os valores da construção dos empreendimentos, o preço de vendas dos imóveis e o poder de compra dos consumidores no estado.

Participam o diretor executivo da BCB Inteligência de Mercado e especialista em Inteligência de Mercado, Pesquisa e Mercado Imobiliário, Bruno Cantalupo; o economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Cézar Andrade; e o economista especialista em Mercado Financeiro, Emerson Júnior.

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