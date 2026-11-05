Mercado imobiliário em Pernambuco: quanto custa construir e comprar?

por JC
Mercado imobiliário em Pernambuco: quanto custa construir e comprar?
debate - debate

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: O mercado imobiliário em Pernambuco encara desafios e oportunidades diante das mudanças nos custos da construção civil, das condições de financiamento e da valorização dos imóveis. O cenário do setor e as tendências do mercado precisam ser levadas em consideração antes de investir no sonho da casa própria.

No debate desta quinta-feira (5), o comunicador Tony Araújo conversa com os convidados sobre os valores da construção dos empreendimentos, o preço de vendas dos imóveis e o poder de compra dos consumidores no estado.

Participam o diretor executivo da BCB Inteligência de Mercado e especialista em Inteligência de Mercado, Pesquisa e Mercado Imobiliário, Bruno Cantalupo; o economista da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Cézar Andrade; e o economista especialista em Mercado Financeiro, Emerson Júnior.

 

https://www.instagram.com/p/DfXZrLsgZeo/

 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.