Como tratar dores persistentes?

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Consultório do Rádio Livre: Diversas pessoas sofrem com dores crônicas todos os dias. Essas dores podem ser tanto físicas quanto emocionais. Sobre o assunto, a apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas e ajuda você a identificar e reverter esse problema.

Na entrevista, a médica especialista em dor e em medicina esportiva, dra. Roberta Timóteo, explica que questões emocionais podem causar dores crônicas, além de perpetuar ou aumentar um quadro doloroso.

Já o médico pesquisador, mestre e doutor em neurocirurgia, dr. Luiz Severo, destaca que o preconceito pode desencadear essas dores. Por exemplo: uma pessoa com deficiência, que tem vergonha do próprio corpo, pode se esconder e ficar mais inseguro.