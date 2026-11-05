Balanço político: das eleições nos EUA ao sítio histórico de Olinda
Uma análise com o Prof. Hely Ferreira sobre o cenário eleitoral de Donald Trump e as controvérsias da exploração comercial na Cidade Alta de Olinda
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Política: Neste episódio da coluna de política, o apresentador Ednaldo Santos recebe o cientista político Prof. Hely Ferreira para debater dois temas de grande impacto. O programa começa com a análise da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, a perda da maioria no Congresso e os desafios para o governo de Donald Trump. Em seguida, a conversa aborda a política local pernambucana, discutindo a aprovação do projeto de lei da Câmara Municipal de Olinda que amplia áreas para bares e shows no Sítio Histórico, destacando a ausência de consulta à associação de moradores e os riscos de degradação do patrimônio cultural da humanidade.
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