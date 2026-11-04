Tributação e herança

por JC
Tributação e herança
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Debate da Super Manhã: A organização patrimonial tem ganhado espaço nas decisões de famílias que desejam proteger e administrar melhor os bens, como imóveis e investimentos financeiros. As mudanças na tributação reforçam a importância de compreender os custos envolvidos e avaliar as alternativas disponíveis antes de decidir sobre a transferência desses recursos.

No debate desta quarta-feira (4), o comunicador Tony Araújo conversa com as convidadas sobre o que diz a legislação a respeito da transmissão de patrimônio por heranças e doações, os benefícios do planejamento sucessório e as novas regras do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

Participam a advogada especialista em Direito de família e sucessões, Ana Karyna D’Ambrosio; a presidente do Colégio Notarial do Brasil Seção Pernambuco (CNB/PE), Dayse Nunes; e a doutora em Ciências Contábeis, professora da UFPE e palestrante do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRC/PE), Márcia Ferreira.

 

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